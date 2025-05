Quem será o próximo papa? Nem mesmo os cardeais sabem

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os cardeais que entrarão em um conclave na quarta-feira para escolher um novo papa ainda não têm uma ideia clara de quem será o sucessor do papa Francisco, disseram vários deles, e os discursos de cada clérigo nas reuniões desta semana podem ser decisivos.

Os 133 cardeais estão realizando reuniões quase diárias para discutir as questões enfrentadas pela Igreja Católica de 1,4 bilhão de membros antes do conclave, quando ficarão isolados na Casa Santa Marta e sem contato com o mundo exterior.