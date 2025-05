Rei Charles participa das comemorações de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

LONDRES (Reuters) - O rei Charles e outros membros da alta realeza do Reino Unido se juntaram a veteranos de guerra para assistir a um desfile militar que marca o início de quatro dias de comemorações pelo 80º aniversário do "Dia da Vitória na Europa".

O governo planejou uma série de eventos para comemorar o aniversário da rendição da Alemanha nazista, em 8 de maio de 1945. A data é celebrada em muitos países, inclusive na França, nos Estados Unidos e na Rússia.

As comemorações, que ocorrem em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tiveram início na segunda-feira, quando o famoso relógio Big Ben, em Londres, tocou ao meio-dia e trechos do discurso que o líder de guerra britânico Winston Churchill fez no Dia da Vitória foram lidos.