Secretário de Defesa dos EUA vai cortar cargos de alto escalão nas forças armadas

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ordenou nesta segunda-feira uma redução de 20% no número de oficiais de quatro estrelas, aprofundando os cortes no Pentágono que abalaram o Departamento de Defesa no início do segundo mandato do presidente Donald Trump.

Hegseth há muito tempo vem expressando a opinião de que os cargos mais altos das forças armadas estão inflados.