Todos os cardeais votantes no conclave já chegaram a Roma, diz Vaticano

Por Joshua McElwee e Crispian Balmer

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Todos os 133 cardeais que participarão do conclave para eleger um novo papa já chegaram a Roma, informou o Vaticano nesta segunda-feira, com a busca para suceder o papa Francisco sendo vista como totalmente aberta.

O conclave começará atrás das portas fechadas da Capela Sistina na quarta-feira, com todos os cardeais com menos de 80 anos com direito a participar da escolha do sucessor de Francisco, que morreu no mês passado.