Trump classifica imagem de IA como papa de brincadeira, mas especialistas não veem lado engraçado

Por James Oliphant e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a reação contra uma imagem gerada por IA dele como o papa publicada pela Casa Branca nas mídias sociais, dizendo que era uma brincadeira inofensiva, mas especialistas em comunicação disseram que não viram o lado engraçado.

As publicações geradas por IA no fim de semana de Trump vestido com vestes papais brancas e outra dele empunhando um dos sabres de luz vermelhos preferidos pelos vilões nos filmes "Star Wars" pareciam típicas das provocações que o presidente emprega para energizar os apoiadores e trollar os críticos.