Trump diz que teve conversa produtiva com Erdogan, da Turquia, e planeja visitas

Erdogan saudou os esforços dos EUA para acabar com a guerra, disse a presidência da Turquia.

Nenhum dos lados detalhou o papel específico que Ancara deve desempenhar no processo, paralisado mesmo quando o presidente republicano prometeu durante sua campanha que acabaria com a guerra no primeiro dia de seu mandato.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump alterou a política dos EUA em relação à guerra na Ucrânia, pressionando Kiev a concordar com um cessar-fogo e, ao mesmo tempo, diminuindo a pressão sobre a Rússia, que lançou uma invasão em grande escala de seu vizinho em 2022.

Erdogan também expressou a necessidade da entrega ininterrupta de ajuda humanitária para Gaza na ligação telefônica, acrescentando que Ancara está pronta para fornecer apoio para o estabelecimento de um cessar-fogo e de uma paz duradoura, de acordo com os turcos.

O líder turco também disse a Trump que Ancara trabalha para ajudar a preservar a integridade territorial da Síria e pediu a Trump que considere o alívio das sanções a Damasco.

(Reportagem de Humeyra Pamuk em Washington e Ezgi Erkoyun em Istambul; Reportagem adicional de Tuvan Gumrukcu em Ancara, Katharine Jackson, Doina Chiacu)