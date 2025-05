Ucrânia lança ataques terrestres na região de Kursk, dizem blogueiros de guerra russos

MOSCOU (Reuters) - Forças ucranianas atacaram a região de Kursk, no oeste da Rússia, nesta segunda-feira, disparando mísseis, atravessando a fronteira e cruzando campos minados com veículos especiais, de acordo com blogueiros de guerra russos.

"O inimigo explodiu pontes com foguetes à noite e lançou um ataque com grupos blindados pela manhã", disse o blogueiro de guerra russo "RVvoenkor" no Telegram.

"Os veículos de remoção de minas começaram a fazer passagens nos campos minados, seguidos por veículos blindados com tropas. Há uma batalha pesada acontecendo na fronteira."