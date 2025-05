Visita de Trump ao Oriente Médio abre janela para acordo sobre Gaza, diz autoridade de defesa israelense

JERUSALÉM (Reuters) - Uma autoridade sênior de defesa israelense disse nesta segunda-feira que há uma "janela de oportunidade" para um acordo de reféns em Gaza durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à região na próxima semana, mas que, caso contrário, Israel começará sua nova operação no enclave.

"Se não houver acordo com reféns, a operação 'Gideon Chariots' começará com grande intensidade e não parará até que todos os seus objetivos sejam alcançados", afirmou ele, após uma decisão do gabinete de segurança de aprovar uma operação ampliada.

(Reportagem de Maayan Lubell)