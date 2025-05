Zelenskiy recebe promessa tcheca de mais munição e treinamento de pilotos em visita a Praga

Fiala disse nesta segunda-feira que meio milhão de projéteis já haviam sido entregues desde o início de 2025. Zelenskiy e o presidente tcheco, Petr Pavel, disseram no domingo que 1,8 milhão de cartuchos poderiam ser entregues neste ano.

Em uma coletiva de imprensa com Zelenskiy, Fiala disse que uma Ucrânia bem armada é a melhor garantia de segurança na Europa. Ele disse que a República Tcheca expandirá o treinamento de pilotos ucranianos, inclusive para jatos F-16, sem dar detalhes.

Embora a República Tcheca não possua F-16s, ela forneceu simuladores para a Ucrânia. Zelenskiy apoiou os esforços para uma escola de treinamento ucraniano-tcheca para F-16. "Estamos prontos para implementar esse projeto o mais rápido possível", disse ele.

Zelenskiy disse no domingo, no início de sua visita a Praga, que um cessar-fogo com a Rússia é possível a qualquer momento.

Ele pediu aos aliados que exerçam maior pressão sobre a Rússia e disse que ele e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram que um cessar-fogo de 30 dias é o primeiro passo para acabar com a guerra.

(Por Jan Lopatka em Praga e Yuliia Dysa em Gdansk)