Ataques de drones atingem Porto Sudão e colocam em risco entrega de ajuda

Colunas enormes de fumaça preta saíam dos principais depósitos estratégicos de combustível do Sudão, perto do porto e do aeroporto, nesta terça-feira, disse uma testemunha na cidade, enquanto os ataques também atingiram uma subestação de eletricidade e um hotel perto da residência presidencial.

A destruição das instalações de combustível e os danos ao aeroporto e ao porto correm o risco de intensificar a crise humanitária do Sudão, que a ONU classifica como a pior do mundo, ao limitar as entregas de ajuda por estrada e atingir a produção de energia e o fornecimento de gás de cozinha.

Porto Sudão vinha desfrutando de relativa calma desde que a guerra civil entre o Exército e a RSF irrompeu repentinamente em abril de 2023. A cidade do Mar Vermelho tornou-se a base do governo alinhado ao Exército depois que a RSF invadiu grande parte da capital, Cartum, no início do conflito.

Centenas de milhares de pessoas deslocadas também buscaram refúgio na cidade, onde funcionários da ONU, diplomatas e agências também estabeleceram sedes, tornando-a a principal base para operações de ajuda.

(Por Nafisa Eltahir, Yomna Ehab e Angus McDowall)