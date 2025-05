Cardeais entram em reclusão antes do conclave secreto para eleger novo papa

Por Joshua McElwee e Crispian Balmer

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os cardeais que participarão do conclave secreto para eleger um novo papa começaram nesta terça-feira a fazer o check-in em dois hotéis do Vaticano, onde serão impedidos de ter contato com o mundo exterior enquanto decidem quem deve suceder o papa Francisco.

O conclave começará a portas fechadas na Capela Sistina na tarde de quarta-feira, com todos os cardeais com menos de 80 anos de idade podendo votar em quem deve ser o próximo líder da Igreja de 1,4 bilhão de membros.