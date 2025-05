Governo Trump recorre a tribunal para manter presos estudantes pró-palestina

"O caso de Rumeya Ozturk não tem precedentes e é chocante", disse Esha Bhandari, advogada da estudante na American Civil Liberties Union. "Ela foi mantida atrás das grades por seis semanas, enquanto sua saúde se deteriorava por ter escrito um artigo de opinião".

Três juízes do tribunal de apelações aparentemente tiveram dificuldade em determinar se a lei de imigração retira da Corte a jurisdição sobre o processo dos estudantes. A juíza Susan Carney classificou a questão como “difícil de esclarecer”.

Carney criticou a forma como Ozturk foi detida. Ela disse que a estudante foi "apreendida em Somerville por um veículo sem identificação, com pessoas sem uniforme, mascaradas e encapuzadas".

O juiz Barrington Parker questionou se, de acordo com a visão do governo de Trump sobre a lei de imigração, alguém como Ozturk teria sequer a possibilidade de se opor à sua detenção, caso acreditasse estar sendo mantida presa por engano, no lugar de outra pessoa.

“Como ela poderia contestar isso sem ter que esperar meses e meses pelos trâmites do processo de deportação?”, perguntou.

