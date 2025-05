Índia ataca Paquistão após a morte de turistas na Caxemira

Após os ataques da Índia, o Exército indiano disse em uma postagem no X na quarta-feira: "A justiça foi feita".

Após as explosões, faltou energia em Muzaffarabad, a capital da Caxemira paquistanesa, segundo testemunhas.

A Índia culpou o Paquistão pela violência do mês passado, na qual 26 pessoas foram mortas, e prometeu reagir. O Paquistão negou que tivesse algo a ver com as mortes e disse que tinha informações de que a Índia estava planejando atacar.

O nome da operação militar da Índia, Sindoor, é uma aparente referência às mulheres que perderam seus cônjuges no ataque a turistas hindus em Pahalgam no mês passado.

Sindoor é o termo em hindi para o tradicional vermelhão vermelho usado por mulheres hindus casadas na testa, simbolizando proteção e compromisso conjugal. Tradicionalmente, as mulheres deixam de usá-lo quando ficam viúvas.