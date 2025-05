Israel ataca capital do Iêmen, diz TV dirigida por grupo Houthi

"A não retirada coloca você em perigo", disseram as Forças Armadas israelenses em seu aviso. Elas publicaram um mapa da área ao redor do Aeroporto Internacional de Sanaa.

Israel realizou ataques nas proximidades de Hodeidah na segunda-feira que mataram quatro pessoas e feriram 39, de acordo com o Ministério da Saúde, administrado pelos Houthis.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu retaliar depois que um míssil lançado pelos Houthis caiu perto do Aeroporto Ben Gurion de Israel, o que fez com que as companhias aéreas europeias e norte-americanas cancelassem voos.

Os Houthis têm disparado contra Israel e navios no Mar Vermelho desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, no que eles dizem ser solidários aos palestinos.

(Reportagem de Tala Ramadan em Dubai e Mohammed Ghobari em Áden)