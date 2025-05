Justiça do DF proíbe BRB de assinar contrato de compra do Banco Master

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Justiça do Distrito Federal decidiu proibir liminarmente o Banco de Brasília a assinar o contrato de compra do Banco Master, conforme decisão judicial vista pela Reuters na noite desta terça-feira, acatando pedido do Ministério Público do DF.

Na decisão liminar, a Justiça do DF disse que teria havido por parte da direção do BRB o descumprimento de exigências legais, como a autorização prévia da assembleia de acionistas do banco e a autorização legislativa para que o BRB compre o Banco Master.