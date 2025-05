Kremlin diz que Rússia ainda planeja cessar-fogo na Ucrânia de 8 a 10 de maio, mas responderá se for atacada

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta terça-feira que as forças russas ainda planejam cessar-fogo na Ucrânia de 8 a 10 de maio, de acordo com as ordens do presidente Vladimir Putin, mas responderão se as forças ucranianas tentarem atacar as posições russas.

Putin declarou em 28 de abril um cessar-fogo de três dias para marcar o 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin disse que o cessar-fogo de 72 horas ocorrerá em 8 de maio, 9 de maio -- quando Putin receberá líderes internacionais na Praça Vermelha de Moscou, incluindo o presidente chinês Xi Jinping -- e 10 de maio.