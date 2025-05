Kremlin diz que UE age contra seus próprios interesses com interrupção de importações de energia russa

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à Reuters nesta terça-feira que a Europa está "dando um tiro no próprio pé" com a proposta de interromper todas as importações de gás russo até o final de 2027.

A Comissão Europeia disse que vai propor medidas legais no próximo mês para eliminar gradualmente as importações da UE de todo o gás russo e gás natural liquefeito em um esforço para encerrar as relações energéticas de décadas com seu antigo principal fornecedor de gás.

Os comentários de Peskov ocorrem após o Comissário de Energia da UE, Dan Jorgensen, dizer que seria imprudente da parte da Europa retornar à energia russa, mesmo que haja um acordo de paz na Ucrânia.