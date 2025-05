Merz não consegue ser eleito chanceler alemão em votação surpreendente de 1º turno

As ações alemãs ampliaram sua queda em relação aos níveis quase recordes e os rendimentos dos títulos caíram. Após a eleição em fevereiro, Merz havia garantido uma legislação estruturada para um enorme programa de empréstimos com foco em defesa e infraestrutura. Entretanto, alguns de seus partidários ficaram insatisfeitos com a flexibilização dos limites de empréstimos.

QUATORZE DIAS PARA ELEGER O CHANCELER

"O governo ainda precisa convencer seus próprios partidários de que será capaz de cumprir o prometido", afirmou Carsten Brzeski, chefe global de pesquisa macro e economista-chefe da zona do euro do ING.

"A votação fracassada é claramente um sinal de que nem todos na CDU concordam com a reviravolta fiscal."

O Bundestag tem agora 14 dias para eleger Merz ou outro chanceler.

"O fato de Merz ter fracassado na primeira rodada de votação envia um sinal devastador para a sociedade e a economia: as fileiras não estão unidas", disse Jens Suedekum, do Instituto de Economia da Concorrência de Duesseldorf (DICE).