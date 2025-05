Michelangelo encontra James Bond: alta tecnologia na Capela Sistina mantém conclave em segredo

Na segunda-feira, o escritório do governador da Cidade do Vaticano enviou uma nota lacônica endereçada aos "Prezados Clientes" informando que as torres de telefonia celular no menor Estado soberano do mundo serão desativadas às 15h (13h GMT) de quarta-feira e permanecerão desligadas até que o nome do novo papa seja anunciado.

A cidade-Estado de 108 acres, no entanto, é cercada por Roma, e não ficou claro se o Vaticano está tomando alguma medida para bloquear as conexões com as torres telefônicas fora de seus muros.

Os cardeais estarão votando na capela até quatro vezes por dia. Na semana passada, funcionários do Vaticano içaram uma chaminé na capela, que será usada para queimar as cédulas. A fumaça preta dirá ao mundo exterior que nenhuma decisão foi tomada, enquanto a branca anunciará que o 267º papa foi eleito.

Protegidos "em todos os momentos"

Os cardeais ficarão alojados na residência de Santa Marta, um hotel com cerca de 130 quartos, e em uma residência adjacente mais antiga.

A residência principal de Santa Marta foi liberada de seus hóspedes e residentes de longa data na semana passada para que a equipe de segurança pudesse varrer eletronicamente a área.