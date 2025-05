Próxima rodada de negociação entre Irã e EUA deve ocorrer em Omã no fim de semana

DUBAI (Reuters) - A quarta rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano provavelmente ocorrerá no fim de semana na capital de Omã, segundo a mídia estatal iraniana.

O canal iraniano Nournews foi o primeiro a noticiar a retomada das negociações nucleares entre Irã e EUA no domingo, citando uma autoridade não identificada.

Uma fonte iraniana próxima à equipe de negociação disse à Reuters que o cronograma ainda não foi finalizado. "As negociações devem ocorrer em dois dias em Mascate, ou no sábado e no domingo, ou no domingo e na segunda-feira", afirmou.