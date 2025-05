Qual o significado do nome de um papa? Um guia para a Igreja Católica

Tomando o nome de São Francisco de Assis, do século XIII, Bergoglio traçou um plano para seu papado.

São Francisco havia rejeitado a riqueza e queria cuidar dos pobres. Ele cuidou dos animais e do meio ambiente e fez um apelo comovente contra as guerras de seu tempo. Essas características se tornariam os temas principais dos 12 anos de papado do papa Francisco.

Com o início do conclave na quarta-feira, em que 133 cardeais católicos elegerão o sucessor de Francisco, o mundo aguarda o momento em que o novo pontífice emergirá na sacada. Que nome será anunciado? Que sinal ele enviará?

João, o nome mais comum escolhido por papas anteriores e um nome que Francisco frequentemente sugere para seu sucessor, evocaria uma figura importante da década de 1960.

O papa João XXIII (1958 a 1963) era conhecido como um homem gregário e sorridente, muitas vezes chamado de "O Bom Papa".

Ele ajudou a trabalhar nos bastidores para reduzir a crise dos mísseis de Cuba e convocou o Concílio Vaticano II, uma assembleia de três anos de bispos católicos do mundo todo que levou a grandes reformas na instituição global.