Quase metade dos habitantes de Gaza está disposta a deixar área, mostra pesquisa

JERUSALÉM (Reuters) - Quase metade dos habitantes de Gaza pode estar disposta a pedir ajuda a Israel para partir para outros países, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, que também mostrou um apoio significativo aos protestos anti-Hamas.

A pesquisa do Centro Palestino de Pesquisa de Políticas baseou-se em um levantamento com pessoas na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada entre 1 e 4 de maio, cerca de seis semanas depois que as forças israelenses retomaram as operações em Gaza após o rompimento de um breve cessar-fogo.

O Centro, um think tank com sede em Ramallah e financiado por doadores ocidentais, disse no relatório que 49% dos entrevistados declararam que estariam dispostos a pedir ajuda a Israel para emigrar por meio de portos e aeroportos israelenses, contra 50% que disseram que não estariam dispostos a fazê-lo.