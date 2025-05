SAIBA MAIS-Quem será o próximo papa? Conheça possíveis candidatos

Em uma entrevista ao site Vatican News após a morte de Francisco, ele elogiou o falecido papa por ter se aproximado de pessoas vulneráveis e marginalizadas.

"Seu papado encarnou uma parábola viva -- um depoimento de uma Igreja que não deve residir em palácios enquanto o mundo definha fora de seus portões", disse.

No entanto, Bo é uma figura um tanto divisiva em seu país -- mesmo entre a minoria católica do país devastado pela guerra, que representa cerca de 1% de sua população de 55 milhões de pessoas -- por causa de suas relações com a liderança militar, no comando desde 2021.

CARDEAL PETER ERDO

Erdo, 72 anos, da Hungria, seria visto como um candidato de compromisso, alguém do campo conservador que construiu pontes com o mundo progressista de Francisco.

Ele foi considerado um candidato no conclave de 2013 graças aos amplos contatos da Igreja na Europa e na África e ao fato de ser visto como um pioneiro da iniciativa da "nova evangelização" para reacender a fé católica em nações secularizadas, uma prioridade para muitos.