Índia ataca Paquistão: veja histórico do conflito entre os dois países

ISLAMABAD/NOVO DELHI (Reuters) - A Índia disse que atacou nove locais no Paquistão, inclusive no território disputado da Caxemira, na quarta-feira (horário local), em resposta ao assassinato de 26 pessoas, a maioria turistas, em sua parte da Caxemira, no mês passado, que culpou o Paquistão.

O Paquistão disse que sua resposta aos ataques de mísseis indianos estava em andamento.

A última ação da Índia se soma a uma longa lista de conflitos militares entre os vizinhos que possuem armas nucleares. Veja abaixo alguns dos principais confrontos.