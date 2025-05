Sob pressão de Trump, associação de advogados deve suspender diversidade até 2026

Por Karen Sloan

(Reuters) - A Associação Americana de Advogados (ABA, na sigla em inglês) deverá prorrogar a suspensão de sua regra de diversidade e inclusão em faculdades de Direito até agosto de 2026, em meio à crescente pressão do governo Trump para que abandone seus esforços de diversidade.

O Conselho da Seção de Educação Jurídica e Admissão à ABA vai avaliar na sexta-feira uma recomendação para adiar ainda mais a aplicação de sua antiga regra de diversidade, suspensa pela primeira vez em fevereiro, após o presidente Donald Trump emitir uma série de decretos destinados a reduzir os esforços de DEI (diversidade, equidade e inclusão) no governo, no setor privado e no ensino superior.