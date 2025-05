Trump diz que EUA vão parar de bombardear Houthis após acordo

Não houve resposta imediata dos houthis.

Os houthis têm feito disparos contra Israel e navios no Mar Vermelho desde que os israelenses iniciaram sua ofensiva militar contra o Hamas em Gaza, após o ataque mortal do grupo militante palestino em 7 de outubro de 2023.

O presidente dos EUA disse que Washington acreditará na palavra dos houthis de que eles não explodirão mais navios.

As tensões estão altas desde o início da guerra em Gaza, mas aumentaram ainda mais desde que um míssil houthi caiu perto do aeroporto Ben Gurion, de Israel, no domingo, provocando ataques aéreos israelenses no porto de Hodeidah, no Iêmen, na segunda-feira.

O exército israelense também realizou um ataque aéreo no principal aeroporto do Iêmen, em Sanaa, nesta terça-feira, no segundo ataque em dois dias contra os rebeldes houthi alinhados ao Irã.

(Reportagem de Steve Holland, Jarrett Renshaw, Doina Chiacu)