Xi diz que China está pronta para trabalhar com UE em expandir laços e lidar com atrito

"Laços saudáveis e estáveis entre a China e a UE não apenas promovem conquistas mútuas, mas também iluminam o mundo", disse ele.

Xi também pediu à UE que salvaguarde conjuntamente a equidade e a justiça e se oponha ao bullying unilateral, descrevendo suas relações como uma das mais influentes do mundo, acrescentou a Xinhua.

A China disse que gostaria de receber as visitas do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um momento apropriado para realizar conjuntamente uma nova rodada de reuniões de líderes de ambos os lados.

A China e a UE realizarão diálogos de alto nível sobre estratégia, economia e comércio, desenvolvimento verde e digitalização, entre uma série de eventos neste ano, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.

O ministério também confirmou que a China e o Parlamento Europeu decidiram liberar os intercâmbios mútuos.

Na semana passada, a UE disse que a China suspenderia as sanções contra membros do Parlamento Europeu e seu subcomitê de direitos humanos. As sanções foram impostas em 2021 por conta de medidas contra autoridades chinesas acusadas de detenção em massa de uigures muçulmanos na região de Xinjiang.