Acordo de cessar-fogo entre EUA e houthis não inclui Israel, diz porta-voz houthi

"Eles disseram 'por favor, não nos bombardeiem mais e não vamos atacar seus navios'", afirmou Trump sobre os houthis durante uma reunião no Salão Oval com o primeiro-ministro canadense Mark Carney. "E eu aceitarei a palavra deles, e vamos interromper o bombardeio aos houthis com efeito imediato."

Os houthis têm disparado contra Israel e navios no Mar Vermelho desde que Israel iniciou sua ofensiva militar contra o Hamas em Gaza, após o ataque mortal do grupo militante palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023.