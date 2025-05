Ataque russo matou mãe e filho na capital da Ucrânia, diz Zelenskiy

A Ucrânia lançou drones em direção à capital russa pelo terceiro dia, o que forçou o fechamento da maioria dos aeroportos locais horas antes da chegada do presidente da China, Xi Jinping.

O Kremlin anunciou a presença do governante chinês juntamente com a de outros 28 líderes mundiais como um sinal de que a Rússia não está isolada desde que iniciou a invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em Kiev, sirenes de alerta soaram nas primeiras horas da quarta-feira em meio ao estrondo das defesas aéreas. Pelo menos três distritos foram atingidos por destroços de drones abatidos, informou o serviço de emergência da Ucrânia no aplicativo de mensagens Telegram.

Em uma das localidades afetadas, a polícia foi vista carregando dois corpos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse no Telegram que se tratava de mãe e filho mortos pelo ataque russo.

Pelo menos sete pessoas, incluindo quatro crianças, também ficaram feridas nos ataques, afirmou Zelenskiy, acrescentando que a Rússia disparou quatro mísseis balísticos e 142 drones contra Kiev e cinco outras regiões.

Em Kiev, os moradores retirados, alguns ainda vestindo pijamas, esperavam do lado de fora dos blocos de prédios danificados e observavam enquanto as equipes de emergência tentavam apagar as chamas e impedir que a fumaça saísse dos apartamentos incendiados.