Ataques israelenses em escola com famílias desabrigadas e mercado de Gaza deixam 38 mortos, dizem médicos

Em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, perto da fronteira com o Egito, moradores e fontes do Hamas disseram que as forças israelenses, que assumiram o controle da cidade, continuaram explodindo e demolindo casas e prédios.

As Brigadas Al-Qassam, a ala militar do grupo militante palestino Hamas, disseram que seus combatentes haviam detonado um campo minado pré-plantado que tinha como alvo uma força blindada israelense a leste de Khan Younis, no sul. Eles afirmaram que causaram baixas, seguidas de bombardeios de morteiros na área.

AJUDA INTERROMPIDA

Israel retomou sua ofensiva em março, após o colapso de um cessar-fogo apoiado pelos EUA que havia interrompido os combates por dois meses. Desde então, impôs um bloqueio à ajuda humanitária, atraindo alertas da ONU de que a população de 2,3 milhões de pessoas enfrenta fome iminente.

As tropas israelenses já assumiram o controle de uma área que corresponde a cerca de um terço de Gaza, deslocando a população e construindo torres de vigia e postos de vigilância em terrenos desmatados que os militares descreveram como zonas de segurança.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que expandirá a ofensiva contra o Hamas após seu gabinete de segurança aprovar planos que podem incluir a tomada de toda a Faixa de Gaza e o controle da ajuda.