Cardeais iniciam conclave para decidir quem substituirá papa Francisco

Por Crispian Balmer e Joshua McElwee e Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os cardeais católicos romanos iniciam nesta quarta-feira a tarefa de eleger um novo papa, isolando-se do mundo até escolherem o homem que esperam que possa unir uma Igreja global diversificada, mas dividida.

Em um ritual que remonta aos tempos medievais, os cardeais entrarão na Capela Sistina com afrescos do Vaticano, após uma missa pública na Basílica de São Pedro, e começarão seu conclave secreto para eleger o sucessor do papa Francisco, que morreu no mês passado.