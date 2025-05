Coreia do Norte dispara mísseis de curto alcance no mar, diz Coreia do Sul

O programa de mísseis balísticos do Norte, com armas nucleares, é proibido pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas nos últimos anos Pyongyang avançou no desenvolvimento de mísseis de todos os alcances.

Em março, a Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos, culpando as Forças Armadas da Coreia do Sul e dos EUA pela realização de exercícios que considera perigosos e provocativos.

A Coreia do Norte também exportou mísseis balísticos de curto alcance, entre outras armas, para a Rússia para uso na guerra na Ucrânia, de acordo com agências de inteligência dos EUA e aliadas, bem como pesquisadores independentes.

Pyongyang e Moscou negaram o comércio de armas, embora tropas norte-coreanas tenham sido enviadas para lutar nas linhas de frente na região russa de Kursk.

(Reportagem de Ju-min Park)