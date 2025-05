Dinamarca quer convocar embaixador dos EUA por denúncia de espionagem na Groenlândia

Os EUA estão intensificando seus esforços de coleta de informações sobre a Groenlândia, direcionando o aparato de espionagem dos EUA para a promessa de campanha de Trump de assumir o controle da ilha, informou o WSJ na terça-feira, citando duas fontes anônimas.

Trump tem repetidamente declarado seu desejo de deter o controle da Groenlândia, território dinamarquês semiautônomo no Ártico, e não descarta a anexação pela força, criando uma crise diplomática entre os EUA, a Dinamarca e a Groenlândia.

Líderes da Dinamarca e da Groenlândia afirmaram que somente os groenlandeses podem decidir o futuro do território.

Eles se viram, no entanto, em uma linha tênue entre rejeitar firmemente as ambições dos EUA em relação à Groenlândia e tentar manter bons laços com seu tradicional aliado.

(Reportagem de Gwladys Fouche)