EUA comemoram "resgate bem-sucedido" de opositores na embaixada argentina em Caracas

Rubio não deu detalhes sobre a operação, e Machado disse em outra publicação nas redes sociais que foi uma operação "impecável e épica".

"Vamos libertar cada um de nossos 900 heróis presos", acrescentou Machado, referindo-se a vários políticos e ativistas que foram detidos no ano passado.

A saída dos colaboradores de Machado da residência argentina, que estava sob guarda brasileira depois que Buenos Aires cortou relações com Caracas em julho, ocorreu no momento em que o presidente Nicolás Maduro está em Moscou para eventos em comemoração ao 80º aniversário da vitória contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial.

O governo brasileiro, que vinha fornecendo proteção política à embaixada, disse que não havia sido informado sobre a operação.

Já o presidente argentino, Javier Milei, expressou seu apreço pela operação bem-sucedida e agradeceu aos envolvidos, especialmente ao secretário de Estado dos EUA.

"O governo nacional aprecia profundamente os esforços feitos para garantir a segurança e o bem-estar daqueles que por muito tempo estiveram sob proteção argentina contra a perseguição do regime de Nicolás Maduro", disse o gabinete do presidente no X.