EXCLUSIVO-EUA e Israel discutem possível administração liderada pelos EUA para Gaza, dizem fontes

De acordo com as discussões, que permanecem preliminares, não haveria um cronograma fixo para a duração dessa administração liderada pelos EUA, que dependeria da situação no local, segundo as cinco fontes.

As fontes, que falaram sob condição de anonimato pois não estavam autorizadas a discutir as negociações publicamente, compararam a proposta à Autoridade Provisória da Coalizão no Iraque, estabelecida por Washington em 2003, logo após a invasão liderada pelos EUA que derrubou Saddam Hussein.

A autoridade foi vista por muitos iraquianos como uma força de ocupação e transferiu o poder para um governo interino do Iraque em 2004, depois de não conseguir conter uma insurgência crescente.

Outros países seriam convidados a participar da autoridade liderada pelos EUA em Gaza, disseram as fontes, sem identificar quais. Segundo elas, o governo contaria com tecnocratas palestinos, mas excluiria o grupo islâmico Hamas e a Autoridade Palestina, que detém autoridade limitada na Cisjordânia ocupada.

O grupo islâmico Hamas, que governa Gaza desde 2007, desencadeou a guerra atual quando seus militantes invadiram comunidades do sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e capturando outras 251.

As fontes disseram que ainda não estava claro se algum acordo poderia ser alcançado. As discussões não haviam progredido a ponto de considerar quem poderia assumir as funções principais, segundo elas.