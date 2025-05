Fome em Gaza afeta saúde da população e setor hospitalar em meio a bloqueio israelense

A desnutrição afeta gravemente crianças, mulheres grávidas e pessoas com doenças crônicas, além de atrasar a recuperação de pacientes com ferimentos graves de guerra, já que os estoques de ajuda estão perto de se esgotar, segundo várias agências.

"A situação está piorando a cada dia. Temos entre 9 mil e 10 mil crianças que estão sendo tratadas por desnutrição", disse Jonathan Crickx, chefe de comunicações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A fome é um problema específico porque, além de prejudicar o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças, enfraquece o sistema imunológico delas em um contexto no qual quase toda a população de Gaza está desabrigada devido à destruição causada pelos ataques aéreos e terrestres promovidos por Israel.

"Há crianças que estão procurando comida em uma grande pilha de lixo. Isso é extremamente preocupante, com certeza aumentará o número de crianças que morrem de doenças que poderiam ser evitadas", afirmou Crickx.

O Ministério da Saúde de Gaza diz que pelo menos 65 mil crianças já apresentaram sintomas de desnutrição. De acordo com o escritório de mídia do governo de Gaza, pelo menos 57 pessoas, a maioria crianças, morreram devido à condição desde que Israel fechou as passagens em março. Ambos os órgãos oficiais são administrados pelo Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os números.