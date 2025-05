Fumaça preta indica que nenhum papa foi eleito na 1ª votação do conclave

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Fumaça negra saiu da chaminé da Capela Sistina na noite desta quarta-feira (horário local), sinalizando uma primeira votação inconclusiva dos cardeais trancados na Capela Sistina em um conclave para eleger um novo papa para guiar a Igreja Católica Romana.

Milhares de fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, esperando a fumaça sair de uma estreita chaminé no teto da capela no final de um dia rico em rituais e pompa, com os prelados orando por orientação divina em sua votação secreta.

As multidões tiveram de ser pacientes, já que a fumaça demorou mais que o esperado, mais de três horas após o início do conclave -- uma hora a mais do que na primeira votação no conclave de 2013 que elegeu o falecido Papa Francisco.