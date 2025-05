Governo venezuelano foi surpreendido por resgate de "detidos" de embaixada argentina, diz oposição

A declaração foi posteriormente excluída e substituída por uma comunicação idêntica que, no entanto, não mencionava a coordenação "pelos Estados Unidos e outros aliados democráticos" em seu primeiro parágrafo, em uma edição atribuída ao fato de Rubio já ter mencionado a questão, disse uma pessoa familiarizada com o caso.

O Ministério das Comunicações não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Obrigado aos governos dos Estados Unidos e da Argentina por agirem com determinação. O que eles fizeram é mais do que uma operação, é uma mensagem clara para o país e para o mundo", disse González no X.

Os membros do grupo contarão suas histórias "nos próximos dias", acrescentou a plataforma, que também agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, a Rubio e ao presidente da Argentina, Javier Milei.

Também agradeceu ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cujo país tem a custódia da residência argentina após a expulsão dos funcionários do país em meados do ano passado.

O governo brasileiro disse em um comunicado nesta quarta-feira que tentou repetidamente obter salvo-conduto para os opositores venezuelanos.