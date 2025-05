Índia ataca Paquistão por mortes de turistas; Paquistão diz que jatos indianos foram derrubados

Eles disseram que as forças indianas escolheram cuidadosamente as ogivas para evitar danos colaterais a civis e à infraestrutura civil, mas não entraram em detalhes sobre os detalhes ou métodos usados nos ataques.

"A inteligência e o monitoramento dos módulos terroristas baseados no Paquistão mostraram que outros ataques contra a Índia eram iminentes e, portanto, era necessário realizar ataques preventivos e de precaução", disse o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, a principal autoridade do Ministério das Relações Exteriores, durante a coletiva.

Uma nota do gabinete do primeiro-ministro do Paquistão informou que cinco aeronaves e drones indianos foram abatidos, uma declaração não confirmada pela Índia.

Fontes do governo local na Caxemira indiana disseram à Reuters que três jatos de combate caíram em áreas separadas da região do Himalaia durante a noite.

Todos os três pilotos foram hospitalizados, acrescentaram as fontes. Autoridades do Ministério da Defesa da Índia não estavam disponíveis para confirmar o relato.

(Reportagem de Asif Shahzad, Gibran Peshimam, Saeed Shah, Ariba Shahid no Paquistão, Shivam Patel, Tanvi Mehta, Krishna Das em Nova Délhi)