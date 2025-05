Juiz exige que governo Trump detalhe base legal para deportar ativista palestino

(Reuters) - Um juiz federal instruiu a gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira a detalhar o precedente legal para seu plano de deportar Mahmoud Khalil, um ativista palestino cuja presença no país pode prejudicar os interesses da política externa norte-americana, segundo alega o governo.

O juiz distrital Michael Farbiarz em Newark, em Nova Jersey, ordenou que o governo forneça um levantamento de todos os casos em que as autoridades dos EUA aplicaram a lei que está sendo usada contra Khalil, um estudante de pós-graduação da Universidade de Columbia.

Farbiarz solicitou detalhes sobre a determinação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, a respeito dos riscos representados pela presença de Khalil no país. Ele estabeleceu que o governo deve responder até as 9h30 desta quinta-feira no horário local (10h30 no horário de Brasília).