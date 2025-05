Moradores da Caxemira paquistanesa dizem que fugiram para colinas durante ataques indianos

"Saímos", disse Muhammad Shair Mir, 46 anos, descrevendo os eventos da noite. "Então, houve outra explosão. A casa inteira se mexeu. Todo mundo ficou com medo, todos nós nos retiramos, pegamos nossos filhos e subimos (a colina)."

Muitas pessoas se reuniram após o nascer do Sol perto de uma mesquita que foi atingida pelos ataques, com o telhado quebrado. As forças de segurança haviam isolado a área.

O comissário do distrito, uma autoridade local sênior, disse que três pessoas foram mortas perto da mesquita desmoronada. No total, os militares do Paquistão disseram que 26 pessoas foram mortas e 46 ficaram feridas nos ataques indianos no Paquistão e na Caxemira paquistanesa.

A Índia lançou os ataques na madrugada de quarta-feira, dizendo que estava alvejando "campos terroristas" que serviam como centros de recrutamento, plataformas de lançamento e centros de doutrinação, além de abrigar armas e instalações de treinamento.

O Paquistão chamou o ataque de "ato flagrante de guerra", à medida que as tensões aumentam entre os rivais com armas nucleares após um ataque mortal de homens armados islâmicos contra turistas na Caxemira indiana. O governo disse que nenhuma das áreas visadas eram acampamentos de militantes.

Autoridades distritais disseram que, na Linha de Controle que divide a Caxemira paquistanesa e a indiana, disparos de morteiros e armas leves entre os dois Exércitos continuaram durante a manhã e mataram pelo menos seis civis do lado paquistanês.