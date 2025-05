O que é o conclave e quem participa dele?

A eleição papal mais longa da história foi o conclave de 1268-1271 em Viterbo, Itália, que durou dois anos, nove meses e dois dias antes de o papa Gregório X ser escolhido. Depois, ele estabeleceu que, em eleições futuras, os cardeais deveriam ser trancados em reclusão "cum clave", para se concentrarem em suas tarefas.

O conclave de outubro de 1503 que elegeu o papa Júlio II é frequentemente citado como um dos mais curtos, levando apenas algumas horas no primeiro dia da reunião.

O QUE SIGNIFICA A FUMAÇA?

Os cardeais dão seus votos em papéis impressos com a frase em latim "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice", em português). As cédulas são reunidas e queimadas no final das sessões da manhã e da tarde, com a fumaça saindo de uma chaminé improvisada acima da Capela Sistina.

A fumaça preta indica votos inconclusivos, enquanto a fumaça branca informa ao mundo que um papa foi escolhido. O grande sino da Basílica de São Pedro tocará como um sinal adicional de que um novo papa foi eleito.

Os sinais de fumaça são esperados por volta das 7h e das 14h (horários de Brasília) de cada dia de votação, mas a fumaça poderá surgir mais cedo se o novo pontífice for eleito na primeira votação de uma das sessões.