Países da UE apoiam metas mais brandas de emissões de CO2 para automóveis

BRUXELAS (Reuters) - O governo da União Europeia concordou em suavizar as metas de emissões de CO2 do bloco para carros e vans, o que dará às montadoras mais tempo para cumprir os objetivos, reduzindo possíveis multas.

Os fabricantes de automóveis da Europa alertaram que as metas a serem cumpridas neste ano podem resultar em multas de até 15 bilhões de euros (US$17 bilhões), já que os objetivos dependem da venda de mais veículos elétricos, um segmento em que os europeus estão atrás dos rivais chineses e norte-americanos.

Após forte pressão, a Comissão Europeia propôs permitir que as montadoras atingissem as metas com base em suas emissões médias no período de 2025 a 2027, em vez de apenas neste ano.