Porta da Capela Sistina é fechada para conclave que vai eleger o novo papa

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - As portas da Capela Sistina, no Vaticano, foram fechadas nesta quarta-feira, sinalizando o início do conclave secreto no qual 133 cardeais do mundo todo elegerão um novo papa.

Cantos em latim e música de órgão acompanharam os cardeais enquanto eles entravam na capela, mundialmente famosa pela representação de Cristo proferindo o Juízo Final feita por Michelangelo há 500 anos.

Os cardeais colocaram as mãos sobre o Evangelho e fizeram um voto de segredo para não divulgar nada sobre o conclave.