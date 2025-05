Republicano cede na disputa judicial da Carolina do Norte, encerrando tentativa de anular votos

No mês passado, a Suprema Corte do Estado se recusou a anular essas cédulas. Mas disse que alguns eleitores militares e no exterior cujas cédulas foram contestadas por Griffin por não terem fornecido identificação com foto precisariam verificar sua elegibilidade em um período de 30 dias.

Isso abriu a porta para que, potencialmente, milhares de votos ainda fossem anulados, o que levou Riggs a pedir a um juiz federal que impedisse o que ela chamou de um esforço legal sem precedentes para anular uma eleição.

O juiz-chefe distrital federal Richard Myers, nomeado pelo presidente republicano Donald Trump em Raleigh, concordou com ela na segunda-feira, dizendo que Griffin não podia, de acordo com a Constituição dos EUA, "mudar as regras do jogo depois que ele já foi jogado".