Trump sinaliza que pode flexibilizar restrições à exportação de chips para alguns países do Golfo

Trump está se preparando para sua primeira grande viagem diplomática na próxima semana, que inclui uma turnê por três países do Oriente Médio começando pela Arábia Saudita.

O governo Biden impôs controles rígidos sobre as exportações de chips de IA norte-americanos para o Oriente Médio por temer que os valiosos semicondutores pudessem ser desviados para a China e aproveitados para as Forças Armadas de Pequim. Mas Trump fez da melhoria dos laços com alguns países da região uma meta fundamental de seu governo.

O republicano também disse que planeja abordar em breve os relatos de que os EUA se movimentam para mudar o nome do Golfo Pérsico para Golfo Arábico ou Golfo da Arábia. A medida seria bem recebida pelos líderes do Golfo Árabe e provavelmente com irritação por parte do Irã.

(Reportagem de Jeff Mason, Jarrett Renshaw e Alexandra Alper)