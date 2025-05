Aldeões são retirados de linha de fogo ao longo da fronteira da Índia com o Paquistão

Por Aftab Ahmed

JAMMU, Índia (Reuters) - Kalia Devi estava entre as centenas de civis amedrontados que foram retirados antes do amanhecer da linha de fogo ao longo da fronteira noroeste da Índia com o Paquistão, à medida que os confrontos entre os dois arquirrivais com armas nucleares se intensificavam.

A Índia afirma que pelo menos 13 de seus civis foram mortos e 59 ficaram feridos por tiros e bombardeios na fronteira, enquanto o Paquistão diz que pelo menos 31 de seus civis morreram e cerca de 50 ficaram feridos por ataques aéreos e artilharia indianos.