Cardeal Prevost é eleito papa Leão 14, primeiro pontífice norte-americano

Leão agradeceu a Francisco em seu discurso e repetiu o apelo de seu predecessor por uma Igreja que esteja engajada com o mundo moderno e "sempre buscando a paz, a caridade e a proximidade com as pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo".

Antes do conclave, alguns cardeais pediram a continuidade da visão de Francisco de maior abertura e reforma, enquanto outros disseram que queriam voltar no tempo e abraçar antigas tradições.

Ao contrário de Francisco, que dispensou grande parte dos ornamentos do papado, Prevost usou uma vestimenta papal vermelha tradicional sobre sua batina branca.

O último papa a usar o nome de Leão liderou a Igreja de 1878 a 1903 e era conhecido por seu foco dedicado a questões de justiça social, e é frequentemente creditado por estabelecer a base para o ensino social católico moderno.

Prevost atraiu o interesse de seus pares por causa de seu estilo discreto e apoio a Francisco, especialmente por seu compromisso com as questões de justiça social.

Prevost serviu como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru, de 2015 a 2023.