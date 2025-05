China e Rússia prometem fortalecer cooperação em direito internacional, informa mídia estatal

PEQUIM (Reuters) - A China e a Rússia concordaram em fortalecer a cooperação em questões de direito internacional, de acordo com uma declaração conjunta divulgada na sexta-feira (horário local) após a reunião do presidente chinês Xi Jinping com o presidente russo Vladimir Putin.

Os dois países declararam sua oposição a sanções unilaterais e jurisdição de longo alcance, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, e trabalharão juntos para defender o papel central das Nações Unidas nos assuntos internacionais.

(Reportagem de Joe Cash)