China retoma embarques de soja brasileira de 5 empresas antes de visita de Lula, diz fonte

A Reuters noticiou em janeiro que a China havia suspendido as importações de unidades relacionadas à Terra Roxa Comércio de Cereais, Olam Brasil, C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Cargill Agrícola S.A. e ADM do Brasil.

Gigantes globais como a Cargill têm muitas subsidiárias licenciadas para exportar para a China.

O Brasil afirmou na época que pretendia discutir a questão com Pequim e que seu Ministério da Agricultura forneceu às autoridades locais, no mês passado, informações sobre as empresas suspensas.

De acordo com um banco de dados da alfândega chinesa, todas as entidades com os nomes exatos das cinco empresas atualmente possuem status de registro "normal".

O banco de dados não especifica a data de retomada, e a Reuters não conseguiu verificar seu status anterior.

A Archer-Daniels-Midland Co., controladora da ADM do Brasil, a Cargill Inc. -- gigante americana de capital fechado no comércio de grãos e controladora da Cargill Agrícola SA -- Terra Roxa Comércio de Cereais - e as empresas controladoras das outras duas empresas afetadas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.